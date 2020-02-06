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15:28   6 Февраля 2020
Россия

Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в контексте процессов интеграции

Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в контексте процессов интеграции

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Встреча двух лидеров состоится в пятницу, 7 февраля, в Сочи, уточнили в Кремле. 

«Будут обсуждаться актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — указано в сообщении Кремля. 

Встречу с Владимиром Путиным Александр Лукашенко анонсировал во вторник, 4 февраля. Через некоторое время переговоры лидеров РФ и Белоруссии подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге. Перед этим главы РФ и Белоруссии провели переговоры в Сочи 7 декабря, когда они подписали 23 дорожные карты на тему углубленной интеграции в Союзном государстве. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #сочи #белоруссия #лукашенко

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