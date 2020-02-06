Минздрав опроверг сообщения о подозрении на коронавирус у пациента в Челябинске
Пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, в Челябинской области нет. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил представитель пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
По его словам, это подтвердили и в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ранее местный телеканал 31tv.ru информировал, что в больницу привезли пациента, у которого, предположительно, заподозрили коронавирусную инфекцию.
«Никаких «подозреваемых» на коронавирусную инфекцию в регионе нет», — подчеркнули в министерстве здравоохранения Челябинской области
#важно #профилактика #минздрав63 pic.twitter.com/bxeRtYfo9g— Минздрав (@minzdrav__63) February 5, 2020