Минздрав опроверг сообщения о подозрении на коронавирус у пациента в Челябинске

Пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, в Челябинской области нет. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил представитель пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По его словам, это подтвердили и в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ранее местный телеканал 31tv​​​.ru информировал, что в больницу привезли пациента, у которого, предположительно, заподозрили коронавирусную инфекцию.