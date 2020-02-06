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Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

 Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

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15:27   6 Февраля 2020
Россия

Минздрав опроверг сообщения о подозрении на коронавирус у пациента в Челябинске

Минздрав опроверг сообщения о подозрении на коронавирус у пациента в Челябинске

Пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, в Челябинской области нет. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил представитель пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По его словам, это подтвердили и в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ранее местный телеканал 31tv​​​.ru информировал, что в больницу привезли пациента, у которого, предположительно, заподозрили коронавирусную инфекцию.

«Никаких «подозреваемых» на коронавирусную инфекцию в регионе нет», — подчеркнули в министерстве здравоохранения Челябинской области

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #минздрав #челябинская область #коронавирус

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