Критикующая российские власти Meduza получает деньги от Минкульта и Роскосмоса

«Медуза» регулярно публикует партнерские материалы государственных учреждений, за которые получает из бюджета миллионы рублей. Но это не мешает либеральному изданию распространять в СМИ антироссийские статьи и получать за это деньги от Запада.

В 2018 году стало известно, что Meduza получает гранты от связанной с миллиардером Джорджем Соросом OAK Foundation и шведского государственного агента SIDA. «Медуза» с радостью публикует до 10 партнерских материалов в день. За 115 тысяч рублей издание опубликует партнерский материал в виде картинки, статью или тест издание может опубликовать за 250-500 тысяч рублей, а за 900 тысяч рублей может опубликовать целый видеоролик. При этом в декабре стоимость на публикации может увеличиваться вдвое.

Как сообщает ФАН, за 2019 год издание опубликовало более 500 партнерских материалов. Самыми популярными форматами в газете являются статьи и тесты. Если взять за среднюю стоимость публикации партнерского материала 350 тысяч рублей, то можно подсчитать, что в год «Медуза» зарабатывает на рекламе примерно 87,5 миллиона рублей.

В то же время, «Медуза» не отказывается и от денег российских государственных структур. Издание публиковало материалы, созданные по заказу Минкульта, «Газпрома», Роскачества, находящейся под санкциями США «Лаборатории Касперского» и многих других. Издание получает миллионы из государственного бюджета и тратит их на русофобские статьи.

Очевидно, что финансирование «Медузы» западными фондами, которые выделяют средства также признанным в России нежелательными организациями структурам, должно заинтересовать уполномоченные органы. Ведь получение средств из-за рубежа на реализацию политических проектов является признаком деятельности иностранного агента.