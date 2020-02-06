ВС РФ получат первые модернизированные бомбардировщики Ту-160М в 2021 году

Российские вооруженные силы получат первые модернизированные бомбардировщики Ту-160М в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны.

«В рамках действующего контракта передача модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнется в 2021 году с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

На бомбардировщики установили новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, а также комплекс радиоэлектронного противодействия. Работы проведены в рамках масштабной модернизации, указано в пресс-релизе. Таким образом, повышена общая эффективность самолета, а дальность полета теперь повышена на тысячу километров.