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15:17   6 Февраля 2020
Россия

ВС РФ получат первые модернизированные бомбардировщики Ту-160М в 2021 году

ВС РФ получат первые модернизированные бомбардировщики Ту-160М в 2021 году

Российские вооруженные силы получат первые модернизированные бомбардировщики Ту-160М в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны. 

«В рамках действующего контракта передача модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнется в 2021 году с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок», — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

На бомбардировщики установили новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, а также комплекс радиоэлектронного противодействия. Работы проведены в рамках масштабной модернизации, указано в пресс-релизе. Таким образом, повышена общая эффективность самолета, а дальность полета теперь повышена на тысячу километров.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #минобороны рф #ту-160м

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