Казахстан прекратил почтовое сообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса

В Казахстане 6 февраля приняли решение временно прекратить почтовое сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает издание Forbes.kz.

Почтовый оператор "Казпочта" принял такое решение из-за усугубления ситуации с распространением нового вируса, которым заражены уже более 28 тысяч человек.

Также известно, что по инициативе почтовой администрации КНР отменены авто-, авиа- и железнодорожное почтовое сообщение между Китаем и Казахстаном.

Напомним, что первые данные о вспышке коронавируса появились 31 декабря 2019 года, когда власти Китая сообщили о большом числе заболевших в городе Ухань провинции Хубэй. Сегодня насчитывают уже 28 тысяч заболевших и более 500 погибших. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Китаем и ввели особые правила поведения для предотвращения заражения коронавирусом.