Путин удивился успехам лауреатов премии президента

Российский лидер Владимир Путил удивился успехам молодых лауреатов премии президента в области науки и инноваций. Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, во время вручении премий молодым ученым.

Путин подчеркнул, что для оформления всех документов и для достижения результатов нужно очень много времени, поэтому его удивило, что молодые ученые так быстро все успели.

«Я когда смотрю на наших лауреатов, молодые люди совсем, столько у них и публикаций уже, и открытия, теперь они лауреаты. Каждому из них хочется задать вопрос, я этот вопрос задал первому лауреату, хочется каждого спросить — когда вы успели все оформить?», — сказал глава государства.

Он также добавил, что в России все больше и больше дают о себе знать молодые таланты, которые добиваются выдающихся результатов. И теперь их будет становиться все больше в нашей стране, заверил глава государства.