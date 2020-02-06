Путин поручил кабмину понизить страховые взносы для участников СЭЗ в Крыму

Российский лидер Владимир Путин поручил Правительству РФ до 15 июня внести в законодательство изменения, которые предусматривают применение пониженных ставок страховых взносов для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Документ обнародовали на сайте Кремля.

Также кабмин совместно с министерством обороны и органами госвласти Крыма и Севастополя рассмотрит вопрос о привлечении Росавтодора, «Военно-строительной компании» и других профильных организаций для строительства на территориях полуострова дорог и других объектов капитального строительства.

Правительство РФ представит доклад до 15 марта 2020 года. Ответственными за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.