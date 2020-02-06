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14:54   6 Февраля 2020
Россия

Навальный рассказывает на «летучках ненависти», кого сотрудникам ФБК стоит ненавидеть

Навальный рассказывает на «летучках ненависти», кого сотрудникам ФБК стоит ненавидеть

Блогер Алексей Навальный рассказывает на «летучках ненависти», кого сотрудникам «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) стоит ненавидеть. Об этом на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

По словам Серуканова, в офисе ФБК проводят «летучки ненависти», где Навальный рассказывает подчиненным о том, с кем теперь дружит ФБК и кого в скором времени предстоит травить в соцсетях и «расследованиях».

«В ФБК каждую неделю происходят некие внутренние летучки, их называют «политическими». То есть собираются люди, выходит Навальный и начинает в образе "вождя народа" рассказывать им, что фонд теперь дружит с этим, а вот этот — враг», — говорит бывший юрист блогера. 

Навальный рассказывает на «летучках ненависти», кого сотрудникам ФБК стоит ненавидеть

Серуканов рассказал, что такая история происходила с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, на «летучках» ее поливали последними словами. 

Виталий Серуканов был юристом ФБК в течение пяти лет. Когда он пришел туда работать в 2013 году, то сразу заметил пренебрежение со стороны Навального к своим сотрудникам. Например, блогер постоянно унижал подчиненных на планерках и критиковал буквально за все, в том числе и за предметы одежды. Например, директор ФБК Иван Жданов пришел на работу в кашне, на что Навальный заявил, что кашне носят только гомосексуалисты — как знак о готовности вступить в половой контакт.

Серуканов говорит, что спустя время Навальный не стал лучше относиться к сотрудникам, а стал еще эгоистичнее.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #навальный #фбк

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