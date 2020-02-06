Навальный рассказывает на «летучках ненависти», кого сотрудникам ФБК стоит ненавидеть

Блогер Алексей Навальный рассказывает на «летучках ненависти», кого сотрудникам «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) стоит ненавидеть. Об этом на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

По словам Серуканова, в офисе ФБК проводят «летучки ненависти», где Навальный рассказывает подчиненным о том, с кем теперь дружит ФБК и кого в скором времени предстоит травить в соцсетях и «расследованиях».

«В ФБК каждую неделю происходят некие внутренние летучки, их называют «политическими». То есть собираются люди, выходит Навальный и начинает в образе "вождя народа" рассказывать им, что фонд теперь дружит с этим, а вот этот — враг», — говорит бывший юрист блогера.

Серуканов рассказал, что такая история происходила с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, на «летучках» ее поливали последними словами.

Виталий Серуканов был юристом ФБК в течение пяти лет. Когда он пришел туда работать в 2013 году, то сразу заметил пренебрежение со стороны Навального к своим сотрудникам. Например, блогер постоянно унижал подчиненных на планерках и критиковал буквально за все, в том числе и за предметы одежды. Например, директор ФБК Иван Жданов пришел на работу в кашне, на что Навальный заявил, что кашне носят только гомосексуалисты — как знак о готовности вступить в половой контакт.

Серуканов говорит, что спустя время Навальный не стал лучше относиться к сотрудникам, а стал еще эгоистичнее.