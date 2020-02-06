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15:04   6 Февраля 2020
Россия

Соболь похвасталась ненастоящими подписчиками на YouTube

Соболь похвасталась ненастоящими подписчиками на YouTube

Продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE», юрист так называемого ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь похвасталась приростом подписчиков на YouTube. Однако пользователи хостинга заподозрили Соболь в накрутке фейковых аккаунтов.

Политолог Иван Аркатов считает, что даже настоящие подписчики Соболь в Сети не помогут ей на политическом поприще. Кроме того, политолог сомневается в том, что все эти подписчики – реальные люди.

«В первую очередь эти подписчики могут быть людьми, которые банально интересуются внутриполитической темой, и которые просто хотят быть в курсе того, что происходит. Они не обязательно должны быть поклонниками Соболь и следить за тем, что она делает. Я не исключаю версию, что это банальная ботогонка, когда товарищи из ФБК берут и подкручивают подписчиков. Чтобы у них на канале были красивые цифры»,  — пояснил Аркатов «Народным новостям».

Политолог обратил внимание, что у главы ФБК блогера Алексея Навального довольно внушительное количество подписчиков на YouTube, однако поддержать блогера на митингах в Москве прошлым летом вышла лишь очень малая их часть.

«В большинстве случаев эти люди не являются их реальными сторонниками, которые бы в случае чего пошли за них голосовать. Может, они выйдут на какие-то мероприятия, но и то маловероятно»,  — констатировал Аркатов. 

Политолог напомнил, что перед выборами в Госдуму прошлым летом Соболь тоже хвасталась количеством подписчиков «ВКонтакте», а после выборов значительная часть этих аккаунтов была заблокирована администрацией соцсети как фейковые страницы.

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Автор: Алина Бранцевич
#навальный #фбк #youtube #соболь

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