Соболь похвасталась ненастоящими подписчиками на YouTube

Продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE», юрист так называемого ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь похвасталась приростом подписчиков на YouTube. Однако пользователи хостинга заподозрили Соболь в накрутке фейковых аккаунтов.

Политолог Иван Аркатов считает, что даже настоящие подписчики Соболь в Сети не помогут ей на политическом поприще. Кроме того, политолог сомневается в том, что все эти подписчики – реальные люди.

«В первую очередь эти подписчики могут быть людьми, которые банально интересуются внутриполитической темой, и которые просто хотят быть в курсе того, что происходит. Они не обязательно должны быть поклонниками Соболь и следить за тем, что она делает. Я не исключаю версию, что это банальная ботогонка, когда товарищи из ФБК берут и подкручивают подписчиков. Чтобы у них на канале были красивые цифры», — пояснил Аркатов «Народным новостям».

Политолог обратил внимание, что у главы ФБК блогера Алексея Навального довольно внушительное количество подписчиков на YouTube, однако поддержать блогера на митингах в Москве прошлым летом вышла лишь очень малая их часть.

«В большинстве случаев эти люди не являются их реальными сторонниками, которые бы в случае чего пошли за них голосовать. Может, они выйдут на какие-то мероприятия, но и то маловероятно», — констатировал Аркатов.

Политолог напомнил, что перед выборами в Госдуму прошлым летом Соболь тоже хвасталась количеством подписчиков «ВКонтакте», а после выборов значительная часть этих аккаунтов была заблокирована администрацией соцсети как фейковые страницы.