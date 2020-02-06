Путин заявил, что прорыв в науке случится благодаря таланту и азарту ученых
Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечить качественный прорыв в науке помогут талан и азарт молодых ученых. Такое мнение он высказал в четверг, 6 февраля, во время вручения премии научным деятелям в России.
«Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века», — сказал он.
По его словам, постановка сложных и амбициозных задач, которые открывают возможность стать лидерами, также сыграют важную роль в развитии России. Путин подчеркнул, что это сильная мотивация для каждого, кто выбирает науку.
Путин на вручении премий молодым ученым: К середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире pic.twitter.com/S0MFngckS0— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 6, 2020