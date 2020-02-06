Путин заявил, что прорыв в науке случится благодаря таланту и азарту ученых

Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечить качественный прорыв в науке помогут талан и азарт молодых ученых. Такое мнение он высказал в четверг, 6 февраля, во время вручения премии научным деятелям в России.

«Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века», — сказал он.

По его словам, постановка сложных и амбициозных задач, которые открывают возможность стать лидерами, также сыграют важную роль в развитии России. Путин подчеркнул, что это сильная мотивация для каждого, кто выбирает науку.