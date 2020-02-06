Участникам перенесенного инвестфорума в Сочи компенсируют расходы

Участники Российского инвестиционного форума в Сочи, который перенесли из-за коронавируса, получат полную компенсацию расходов. Об этом сообщил представитель «Росконгресса».

Инвестфорум в Сочи запланировали провести 12–14 февраля​​​. Однако в начале февраля Правительство РФ решило перенести форум в связи с распространением коронавируса. Оргкомитету форума поручили представить предложения о новых сроках проведения.

По информации «Росконгресса», участникам, которые бронировали проживание и оплачивали транспорт через сервисную службу фонда, полностью компенсируют расходы в связи с переносом сроков проведения мероприятия.

«Для получения возмещения необходимо обратиться в компанию с письменным заявлением о возврате денежных средств и приложением документов об оплате», — резюмировали в фонде.