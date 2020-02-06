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Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

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14:23   6 Февраля 2020
Россия

Путин прогнозирует, что через пять лет большинство ученых в России будет моложе 40 лет

Путин прогнозирует, что через пять лет большинство ученых в России будет моложе 40 лет

Президент РФ Владимир Путин ожидает, что российское научное сообщество станет одним из самых молодых в мире в ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в Кремле на вручении премий  в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

«Сейчас в отечественных научных коллективах работает много молодых людей. Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире», –  сказал Путин.

Президентская премия, учрежденная в 2008 году, присуждается ежегодно за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с этого года составляет пять миллионов рублей.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #кремль #ученые

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