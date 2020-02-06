Президент РФ Владимир Путин ожидает, что российское научное сообщество станет одним из самых молодых в мире в ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в Кремле на вручении премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

«Сейчас в отечественных научных коллективах работает много молодых людей. Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире», – сказал Путин.

Президентская премия, учрежденная в 2008 году, присуждается ежегодно за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с этого года составляет пять миллионов рублей.