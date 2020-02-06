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Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

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14:58   6 Февраля 2020
Весь мир

Трамп ответил на оправдательное решение сената роликом о вечном президентстве

Трамп ответил на оправдательное решение сената роликом о вечном президентстве

Президент США Дональд Трамп отреагировал на оправдательное решение сенаторов по делу о его импичменте видеороликом о вечном президентстве, который он разместил в Twitter 6 февраля.

На ролике изображена обложка журнала Time с заголовками «Как трампизм пережил Трампа» и «Сила его поддержки», а также с табличками «Трамп 2028, 36, 40» и так далее.

Напомним, что финальное решение по делу об импичменте Дональда Трампа принял Сенат США в среду, 5 февраля. Против обоих обвинений в сторону действующего американского лидера высказались подавляющее большинство сенаторов, которые являются республиканцами.

 

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Автор: Галина Кандинская
#сша #трамп #импичмент

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