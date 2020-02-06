Трамп ответил на оправдательное решение сената роликом о вечном президентстве

Президент США Дональд Трамп отреагировал на оправдательное решение сенаторов по делу о его импичменте видеороликом о вечном президентстве, который он разместил в Twitter 6 февраля.

На ролике изображена обложка журнала Time с заголовками «Как трампизм пережил Трампа» и «Сила его поддержки», а также с табличками «Трамп 2028, 36, 40» и так далее.

Напомним, что финальное решение по делу об импичменте Дональда Трампа принял Сенат США в среду, 5 февраля. Против обоих обвинений в сторону действующего американского лидера высказались подавляющее большинство сенаторов, которые являются республиканцами.