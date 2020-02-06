Коронавирус грозит нанести ущерб в 1,6 миллиарда евро турбизнесу Италии

Страх перед распространением коронавируса в мире грозит нанести туристической индустрии Италии ущерб в размере как минимум в 1,6 миллиарда евро. Об этом в четверг, 6 февраля, заявил президент ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина.

По его словам, ассоциация заказала исследование у группы CST, которое показало, что страх перед коронавирусом грозит итальянскому туризму потерями более 13 миллионов клиентов​​ и ущербом в 1,6 миллиарда евро.

«И это весьма консервативные оценки. Если психоз продолжится, потери будут еще более ощутимыми», — объяснил Витторио Мессина.

По оценкам CST, оптимистический сценарий развития ситуации предусматривает сокращение числа китайских туристов, которые приезжают на Апеннины, на 30 процентов (на 1,6 миллиона человек), и снижение количества гостей из других стран на шесть процентов (на 11,6 миллиона человек).