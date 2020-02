Коронавирус грозит нанести ущерб в 1,6 миллиарда евро турбизнесу Италии

Страх перед распространением коронавируса в мире грозит нанести туристической индустрии Италии ущерб в размере как минимум в 1,6 миллиарда евро. Об этом в четверг, 6 февраля, заявил президент ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессина.

По его словам, ассоциация заказала исследование у группы CST, которое показало, что страх перед коронавирусом грозит итальянскому туризму потерями более 13 миллионов клиентов​​ и ущербом в 1,6 миллиарда евро.

По оценкам CST, оптимистический сценарий развития ситуации предусматривает сокращение числа китайских туристов, которые приезжают на Апеннины, на 30 процентов (на 1,6 миллиона человек), и снижение количества гостей из других стран на шесть процентов (на 11,6 миллиона человек).

WHO is working with the travel and tourism industry to discuss real and perceived risks experienced in the industry, measures put in place for customers and employees, and challenges faced due to the #2019nCoV WHO Situation Report 5 February 2020 https://t.co/K6x3dHedI9 pic.twitter.com/aHTxbOeYUP