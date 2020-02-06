Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам разобраться с ситуацией с завышением аптеками цен на противовирусные маски и препараты. Его слова передает РИА Новости в четверг, 6 февраля.

Володин напомнил, что о проблеме завышения цен в аптеках в среду высказывался президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что реакция на подобное должна быть очень серьезной, вплоть до отзыва лицензий, потому что наживаться на людях нельзя.

«В этой связи считаем правильным поручить комитетам Государственной Думы по охране здоровья, по контролю и регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам», — сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, чтобы подобных случаев больше не возникало, необходимо взаимодействовать со Счетной палатой и Федеральной антимонопольной службой.

Ранее российский лидер призвал отбирать лицензию у аптек, наживающихся на россиянах из-за ситуации с коронавирусом.