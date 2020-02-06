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13:56   6 Февраля 2020
Россия

Звание «Ветеран военной службы» присвоят военным, служившим в ВСУ в Крыму

Звание «Ветеран военной службы» присвоят военным, служившим в ВСУ в Крыму

Звание «Ветеран военной службы» присвоят тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его возвращения в состав России.

«Указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами России и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством РФ», — отмечают авторы.

Соответствующий законопроект Госдума приняла на пленарном заседании 6 февраля. Авторы законопроекта подчеркнули, что эти военнослужащие являются полноправными гражданами РФ и должны пользоваться всеми социальными гарантиями страны. По оценке Военных комиссариатов Республики Крым и города Севастополя, число таких граждан составляет около тысячи человек. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #госдума #украина #крым #всу

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