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13:43   6 Февраля 2020
Россия

Путин выделил дополнительные деньги на капремонт дорог и домов Крыма

Путин выделил дополнительные деньги на капремонт дорог и домов Крыма

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные деньги на капитальный ремонт дорог и домов Крыма. Соответствующее поручение российский лидер выпустил по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое состоялось 10 января.

Как сообщает пресс-служба Кремля, средства из федерального бюджета выделят в 2020-2022 годах. Деньги пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также на реконструкцию, капремонт и ремонт автомобильных дорог. Также средства выделят на обновление парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, которые используют для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования.

Кроме того, средства направят на реконструкцию и капремонт объектов капитального строительства, которые относятся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам, и на благоустройство территорий общего пользования.

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Автор: Ольга Воскресенская
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