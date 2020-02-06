Путин выделил дополнительные деньги на капремонт дорог и домов Крыма

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные деньги на капитальный ремонт дорог и домов Крыма. Соответствующее поручение российский лидер выпустил по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое состоялось 10 января.

Как сообщает пресс-служба Кремля, средства из федерального бюджета выделят в 2020-2022 годах. Деньги пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также на реконструкцию, капремонт и ремонт автомобильных дорог. Также средства выделят на обновление парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, которые используют для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования.

Кроме того, средства направят на реконструкцию и капремонт объектов капитального строительства, которые относятся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам, и на благоустройство территорий общего пользования.