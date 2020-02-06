Боевики ПСН расстреляли автомобиль ливийской армии

Бандформирования так называемого ливийского Правительства национального согласия (ПНС) в очередной раз нарушили перемирие, открыв накануне вечером артиллерийский огонь по автомобилю Ливийской национальной армии (ЛНА) и уничтожив его.

Об атаке на своей странице в социальной сети Facebook рассказал один из триполитанских боевиков Абдул Малик Мадани, который сам принимал участие в операции «Вулкан гнева».

Как сообщает в четверг информационное агентство Nation News, нападение на автомобиль ливийской армии было далеко не единственной провокацией незаконных вооруженных бандформирований, на которые опирается марионеточный тоталитарный режим Файеза Сарраджа. Обосновавшиеся в Триполи террористы не оставляют попыток сорвать установленное в Ливии с 12 января перемирие, которое соблюдают военнослужащие Ливийской национальной армии.

Опирающийся на террористические формирования Саррадж попросту не способен контролировать боевиков из разрозненных группировок, и те продолжают атаковать позиции армии Халифы Хафтара. Особенно много проблем Правительству национального согласия доставляют сирийские наемники, которых Турция переправила в Ливию. Почувствовав свою безнаказанность, джихадитсты устроили в оккупированной столице Ливии и ее окрестностях самый настоящий беспредел. Именно они сейчас представляют собой самый дестабилизирующий фактор в Ливии, который может привести североафриканскую страну к новому витку эскалации и продолжению кровопролития.

Напомним, на прошедшей 19 января 2020 года в Берлине международной конференции по Ливии, все страны-участники, включая Турцию, подписались под обязательствами не допускать никакого иностранного вмешательства во внутренний ливийский конфликт и контролировать соблюдение оружейного эмбарго, которое действует с 2011 года. Анкара, однако, продолжает оказывать поддержку нелегитимному трипалитанскому «правительству», поставляя бандформированиям, на которые опирается ПНС, оружие и боеприпасы, а также военную технику и бегущих из сирийского Идлиба наемников.