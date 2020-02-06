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 Пелоси назвала сенаторов-республиканцев предателями, а Трампа угрозой демократии

Пелоси назвала сенаторов-республиканцев предателями, а Трампа угрозой демократии
14:03   6 Февраля 2020
Весь мир

Пелоси назвала сенаторов-республиканцев предателями, а Трампа угрозой демократии

Пелоси назвала сенаторов-республиканцев предателями, а Трампа угрозой демократии

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала сенаторов-республиканцев предателями конституции, а президента Дональда Трампа угрозой демократии. Соответствующее заявление опубликовано на ее сайте.

«К сожалению, из-за того, что сенаторы-республиканцы предали Конституцию, президент остается постоянной угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он выше закона и что он может испортить выборы, если захочет», — написала Пелоси.

Такая бурная реакция спикера палаты представителей последовала после того, как Сенат США, в котором большее число сенаторов-республиканцев, 5 февраля проголосовал против дела об импичменте Трампа. Так, против импичмента проголосовали 48 членов верхней палаты (Сената США) из 52 по первому обвинению и 47 из 53 по второму.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #трамп #импичмент #пелоси

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