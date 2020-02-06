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13:46   6 Февраля 2020
Россия

«Вертолеты России» локализуют производство Ка-226Т в Индии

«Вертолеты России» локализуют производство Ка-226Т в Индии

Холдинг «Вертолеты России» подписал на полях выставки DefExpo India-2020 дорожную карту по локализации производства вертолетов Ка-226Т в Индии. Об этом сообщил представитель компании. 

«Подписали с российско-индийским предприятием Indo-Russian Helicopters Limited (IRHL) дорожную карту по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии», — добавили в холдинге.

Документом определили основные этапы и сроки организации производства Ка-226Т и агрегатов вертолета в Индии, а также производство, контрактации с поставщиками, передачу конструкторской документации, поставки технологического оснащения и машинокомплектов, обучение индийского персонала.

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Автор: Анатолий Кубарев
#индия #общество #вертолеты россии #ка-226т

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