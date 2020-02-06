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13:36   6 Февраля 2020
Россия

Сибирь поставила новый температурный рекорд зимы

Сибирь поставила новый температурный рекорд зимы

Сибирь поставила новый температурный рекорд зимы, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным ведомства, в Тюменской области 5 февраля зафиксировали максимальную температуру воздуха для этого региона в феврале - +1,5 градуса. 

«Мы уже свыклись, что в Москве температура выше нуля, но Тюменская область знаменита своими морозами», — цитирует Вильфанда «Интерфакс». 

По его словам, предыдущий рекорд в регионе составил +0,5 градуса. Метеоролог отмечает, что в ближайшие дни в Сибири будет теплее, чем в Краснодарском крае. В частности, оттепель ожидается в Томской, Омской и Новосибирской областях в предстоящие выходные. 

Накануне синоптики предупреждали, что в Сибири ожидается аномальное потепление

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сибирь #общество #погода #гидрометцентр

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