Сибирь поставила новый температурный рекорд зимы, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным ведомства, в Тюменской области 5 февраля зафиксировали максимальную температуру воздуха для этого региона в феврале - +1,5 градуса.

«Мы уже свыклись, что в Москве температура выше нуля, но Тюменская область знаменита своими морозами», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

По его словам, предыдущий рекорд в регионе составил +0,5 градуса. Метеоролог отмечает, что в ближайшие дни в Сибири будет теплее, чем в Краснодарском крае. В частности, оттепель ожидается в Томской, Омской и Новосибирской областях в предстоящие выходные.

Накануне синоптики предупреждали, что в Сибири ожидается аномальное потепление.