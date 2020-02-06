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14:08   6 Февраля 2020
Россия

Конфликтолог Иванов поставил в пример властям Ирана профилактику протестов в России

Конфликтолог Иванов поставил в пример властям Ирана профилактику протестов в России

Глава центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов прокомментировал бушующие с октября прошлого года протесты в Иране, в результате которых погибли 400 человек. Его слова передает «ПолитЭксперт» в четверг, 6 февраля. 

По его словам, конфликты между властями и гражданским обществом — это нормальное явление, однако главное не допускать его доведения до крайностей и перехода в разрушительный формат. 

«Умеренный конфликт должен быть, и это объективная реальность, без которой мы обойтись не можем. Только через эти противоречия гражданское общество может осуществлять контроль за деятельностью власти», – цитирует его издание.

Иванов привел в пример Майдан и «арабскую ночь», которые, по его словам, можно было бы предотвратить ужесточением законодательства за участие в незаконных протестах.

При этом конфликтолог подчеркнул, что нельзя заниматься разработкой лишь наказаний, необходимо вводить переговорные процедуры, снимающие напряженность между властью и обществом. В России это работает эффективно, резюмировал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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