Курский вокзал «заминировали» в Москве

Курский вокзал проверяют в Москве после получения анонимного сообщения о «минировании». Об этом сообщил в четверг, 6 февраля, представитель экстренных служб столицы. По его словам, пассажиров и персонала вокзала пока не эвакуируют.

«Из-за угрозы взрыва проводится проверка на Курском вокзале, без эвакуации», — добавил он.

Правоохранители уже проверили торговый центр «Город» в ЮВАО и школу № 15 на юго-западе столицы. Из ТЦ «Город» на время проверки эвакуировали почти 300 человек.

Очередная волна «минирований» в разных российских городах началась в конце 2019 года. «Заминировали» суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.