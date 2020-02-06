Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада Украины отказалась отменять закон о сокращении обучения школьников на русском языке. Документ «О полном общем среднем образовании» позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. Сейчас документ передадут на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому.

Закон приняли в январе 2020 года, после этого ряд депутатов счел документ противоречащим конституции и нарушающим права национальных меньшинств. Парламентарии зарегистрировали проект постановления отмены закона. После этого документ обязаны были рассмотреть в Раде и проголосовать за или против. В результате за отмену опроса о законе проголосовали лишь 58 депутатов, тогда как необходимо набрать минимум 226 голосов.

Согласно новому закону, предлагаемому Радой, на Украине появятся три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель касается коренных народов Украины, в частности крымских татар, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства. Вторую модель будут отрабатывать школы с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза.

Третья модель заработает для остальных национальных общин Украины, для них с первого по пятый классы будут преподавать уроки на языке меньшинства вместе с украинским, а затем не менее 80 процентов учебного времени начнут читать только на украинском.