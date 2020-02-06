Роспотребнадзор сообщил, что среди вывезенных из Уханя россиян нет больных коронавирусом

Представители Роспотребнадзора в четверг, 6 февраля, сообщили,что среди эвакуированных из китайского города Ухань, где и началась эпидемия коронавируса, зараженных нет.

«Коронавирусная инфекция не выявлена ни у кого из эвакуированных из Уханя граждан РФ, размещенных на карантин в тюменском центре», — заявили в ведомстве.

Напомним, что первый военный самолет вывез 80 россиян из Уханя вчера, 5 февраля. Эвакуированных граждан России разместили в санатории в Тюменской области. Реабилитационный центр «Градостроитель» находится в 30 километрах от города, вывезенные из Китая россияне пробудут там 14 дней.