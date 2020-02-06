Прибывшие из Уханя россияне рассказали о своем карантине в тюменском санатории

Эвакуированные из закрытого из-за коронавируса Уханя россияне в ближайшие 14 дней будут находиться под строгим наблюдением в тюменском санатории. О своем карантине россияне рассказали телеканалу «360».

Одна из эвакуированных туристок рассказала, что карантин в санатории очень строгий. Пациентам нельзя выходить из своих комнат, иначе срок карантина продлят. Персонал также попадает под эти правила.

«Нам сказали, что мы имеем право находиться только в комнатах. Если кто-то выйдет, то к карантину добавляется 14 дней. <…> Персонал тоже обязан проживать с нами на территории. И в течение 14 дней их никто не выпустит. Они тоже не имеют никакого доступа в город», — поделилась россиянка.

Девушка рассказала, что по прилету в Тюмень все эвакуированные протирали все свои вещи специальными дезинфецирующими салфетками, после чего багаж у них забрали.

«Скорее всего, до конца карантина нам его и не отдадут. Они (вещи – ред.) прошли дезинфекцию и стоят сейчас или в фойе, или где-то в корпусе. Всю ночь стояли на улице», – добавила россиянка.

Кроме того, передавать вещи из дома запрещено и все пациенты пользуются только принадлежностями, предоставленными в санатории.

«Тут есть мыло, шампунь, все простое. Мне, допустим, нужен бальзам для волос, не могу его никак достать. Передавать нельзя. На входе на территорию санатория стоит ОМОН, всех разворачивают обратно», – рассказала она.

Но несмотря на строгие ограничения, россиянка призналась, что в санатории очень хорошо кормят и в целом условия пребывания в учреждении хорошие.

«Весь персонал в спецодежде – в комбинезонах. На глазах – маска-респиратор защитная, перчатки, бахилы до колен. Все приносят в комнату – кушать и воду. Мы, когда приехали, у нас были конфеты, печенье, фрукты, чай, можно было перекусить. Мы ни в чем не нуждаемся», – заключила вернувшаяся из Китая туристка.

5 февраля два военных самолета России доставили из закрытого на карантин Уханя в Тюмень 114 человек, большинство из которых – граждане РФ. Специалисты ведут за прибывшими тщательный контроль, ни у кого из эвакуированных не выявлено признаков коронавируса.

На 6 февраля в нескольких странах мира зарегистрировано 28268 зараженных коронавирусом, 565 человек скончались, 1208 выздоровели.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали два случая заражения коронавирусом. Один из них зафиксировали в Тюмени, в больнице находится студентка из Китая. В городе сейчас наблюдается ажиотаж на медицинские маски, при этом в департамента здравоохранения уверяют, что на складах масок достаточно.