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13:10   6 Февраля 2020
Россия

Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов

Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов

Идею увеличения числа назначаемых президентом сенаторов и пожизненного сенаторства для выдающихся россиян обсудят в Совете Федерации. Об этом в четверг, 6 февраля, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас. Его слова передает ТАСС.

По данным агентства, с подобной инициативой выступил член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он признался, что его вдохновил итальянский опыт. 

«У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить — ред.] пожизненных сенаторов.

По его словам, туда входят люди, которые имеют знаковое положение в обществе — ученые, общественные деятели, культурные деятели и врачи. Он также подчеркнул, что подобные изменения смоли бы повысить значение Совета Федерации в глазах россиян.

По словам Клишаса, соответствующее предложение будет внимательно изучено. Все нюансы обсудят дополнительно, заверил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #клишас

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