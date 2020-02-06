Песков заявил, что Путин и король Саудовской Аравии не планируют личные переговоры по ОПЕК

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о продленных переговорах по ОПЕК, сообщил, что Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не планируют лично обсуждать эту ситуацию.

«Нет, сейчас в планах таких разговоров или такой встречи у президента нет. Редакция осуществляется на экспертном уровне. Если потребуется, то такой разговор может быть организован очень быстро, но пока нет», — заявил он.

Напомним, что переговоры в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сейчас проходят в Вене. Сегодня, 6 февраля, стало известно, что они продлены еще на один день в связи с тем, что их участники не могут прийти к консенсусу. Во главе угла встал вопрос о сокращении нефтедобычи в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Россия не согласна сокращать уровень нефтедобычи, в то время как Саудовская Аравия выступает за снижение добычи на 500 тысяч баррелей в день каждым из участников сделки ОПЕК.