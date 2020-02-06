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13:00   6 Февраля 2020
Россия

Мишустин призвал Правительство РФ учитывать нужды людей

Мишустин призвал Правительство РФ учитывать нужды людей

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин призвал кабмин не только внимательно относиться к возможным последствиям принимаемых решений, но и учитывать нужды людей. По его словам, мнение россияне  — главный индикатор деятельности кабмина.

«Прошу вас всех максимально серьезно отнестись к этому аспекту​​​. Работа Правительства РФ  — это решение проблем людей, а не формализм», — сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг, 6 февраля.

Кабмину нужно сверять принимаемые решения с обозначенными президентом задачами по развитию страны, а также учитывать социально-экономические последствия и возможный общественный резонанс.

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Автор: Анатолий Кубарев
#правительство #общество #задачи #мишустин

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