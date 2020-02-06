Мишустин призвал Правительство РФ учитывать нужды людей

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин призвал кабмин не только внимательно относиться к возможным последствиям принимаемых решений, но и учитывать нужды людей. По его словам, мнение россияне — главный индикатор деятельности кабмина.

«Прошу вас всех максимально серьезно отнестись к этому аспекту​​​. Работа Правительства РФ — это решение проблем людей, а не формализм», — сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг, 6 февраля.

Кабмину нужно сверять принимаемые решения с обозначенными президентом задачами по развитию страны, а также учитывать социально-экономические последствия и возможный общественный резонанс.