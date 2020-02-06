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 Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

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12:53   6 Февраля 2020
Весь мир

Вашингтон и Лондон пока не ответили на идею провести саммит стран-основательниц ООН

Вашингтон и Лондон пока не ответили на идею провести саммит стран-основательниц ООН

США и Великобритания до сих пор не дали ответа на предложение президента России Владимира Путина провести саммит лидеров пяти государств   основателей Организации Объединенных наций.

Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, в четверг заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Из Вашингтона и Лондона пока нет ответов», — сообщил он.

Напомним, 23 января президент России Владимир Путин, принимая участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста в Иерусалиме предложил провести саммит с участием лидеров РФ, США, Китая, Великобритании и Франции, отметив, что эти пять держав, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за сохранение цивилизации.

Вашингтон и Лондон пока не ответили на идею провести саммит стран-основательниц ООН

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Автор: Александр Люблинский
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