Зюганов предложил Мишустину обсудить экономические проблемы РФ
Необходимо «ремонтировать» Конституцию. Такими словами лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему пригласил премьер-министра Михаила Мишустина и членов кабмина обсудить экономические проблемы страны.
«Нам надо сейчас ремонтировать конституцию. Прежде всего, подумать, как выправить экономический курс», — сказал Зюганов.
По его словам, кабмину Мишустина предложили обсудить эти проблемы во фракции. Три недели с назначения нового премьер-министра — достаточный срок, чтобы сделать хотя бы официальное заявление.
«Нынешний бюджет не в состоянии выправить положение», — резюмировал Зюганов.
Руководство РФ обязано услышать голос народа и представляющих его политических сил! Только если пересмотр Конституции продолжится с учетом требований общества, мы поддержим ее новый вариант при окончательном рассмотрении. Подробнее в моей новой статье: https://t.co/7oEkIL0Bax— Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) February 5, 2020