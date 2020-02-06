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Зюганов предложил Мишустину обсудить экономические проблемы РФ

Зюганов предложил Мишустину обсудить экономические проблемы РФ

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12:42   6 Февраля 2020
Россия

Зюганов предложил Мишустину обсудить экономические проблемы РФ

Зюганов предложил Мишустину обсудить экономические проблемы РФ

Необходимо «ремонтировать» Конституцию​​​. Такими словами лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему пригласил премьер-министра Михаила Мишустина и членов кабмина обсудить экономические проблемы страны.

«Нам надо сейчас ремонтировать конституцию​​​. Прежде всего, подумать, как выправить экономический курс», — сказал Зюганов.

По его словам, кабмину Мишустина предложили обсудить эти проблемы во фракции. Три недели с назначения нового премьер-министра — достаточный срок, чтобы сделать хотя бы официальное заявление.

«Нынешний бюджет не в состоянии выправить положение», — резюмировал Зюганов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#зюганов #кпрф #правительство #мишустин

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