Мишустин призвал определять размер штрафов, учитывая реальную платежеспособность россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым проектом КоАП штрафы для автомобилистов. По его словам, правительство страны еще не добилось такого роста зарплат, чтобы настолько повышать штрафы.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей – для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы, — заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Мишустин призвал принимать такие решения исходя из реальных финансовых возможностей россиян, а не просто кратно увеличивать суммы штрафов.

Соответствующий документ представили 30 января 2020 года. Кроме предложения увеличить штраф, проект предполагает запрет использования дронов над местом проведения митингов, а также объектами вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб. Новую редакцию кодекса могут ввести в действие с 1 января 2021 года.