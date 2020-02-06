Внедрение системы цифровой маркировки молочных продуктов могут отложить до 2021 года

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски

Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски

 Конфликтолог Иванов поставил в пример властям Ирана профилактику протестов в России

Конфликтолог Иванов поставил в пример властям Ирана профилактику протестов в России
Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

 Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР
Коронавирус грозит нанести ущерб в 1,6 миллиарда евро турбизнесу Италии

Коронавирус грозит нанести ущерб в 1,6 миллиарда евро турбизнесу Италии

 Пелоси назвала сенаторов-республиканцев предателями, а Трампа угрозой демократии

Пелоси назвала сенаторов-республиканцев предателями, а Трампа угрозой демократии
Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски

Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски

 Конфликтолог Иванов поставил в пример властям Ирана профилактику протестов в России

Конфликтолог Иванов поставил в пример властям Ирана профилактику протестов в России
Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

 Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР
Коронавирус грозит нанести ущерб в 1,6 миллиарда евро турбизнесу Италии

Коронавирус грозит нанести ущерб в 1,6 миллиарда евро турбизнесу Италии

 Пелоси назвала сенаторов-республиканцев предателями, а Трампа угрозой демократии

Пелоси назвала сенаторов-республиканцев предателями, а Трампа угрозой демократии
12:49   6 Февраля 2020
Россия

Внедрение системы цифровой маркировки молочных продуктов могут отложить до 2021 года

Внедрение системы цифровой маркировки молочных продуктов могут отложить до 2021 года

Внедрение новой системы цифровой маркировки молочных продуктов могут отложить до 2021 года, об этом заявил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. 

По словам Белова, Россия пока не готова к системе маркировки «Честный знак». Он отметил, что техническая готовность проекта находится на очень низком уровне. 

«Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что данная система может не заработать в этом году в эксперименте. Вызывает массу вопросов нанесение кодов и их считываемость. Неизвестно, будет ли она запущена в ближайшее время», — цитирует гендиректора «Союзмолоко» NEWS.ru.

Внедрение системы цифровой маркировки молочных продуктов могут отложить до 2021 года

Пилотный проект по внедрению маркировки стартовал летом минувшего года и должен был завершиться в конце февраля 2020-го. На сайте проекта отмечается, что в нем участвуют порядка 400 предприятий. Все они наносят на свою продукцию специальный код, который служит средством идентификации. Таким образом участники оборота направляют в систему информацию о переходе права собственности на продукцию.

«Союзмолоко» выступает против нововведений, считая их нецелесообразными, и в 2019 году отказалось от участия в «пилоте». Генеральный директор Артем Белов назвал «Честный знак» самой дорогостоящей регуляторной мерой в истории отрасли. По его мнению, маркировка повысит стоимость продукции на два-три процента, а многие предприятия вынуждены будут закрыться. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #молоко #маркировка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...