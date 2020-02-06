Внедрение системы цифровой маркировки молочных продуктов могут отложить до 2021 года

Внедрение новой системы цифровой маркировки молочных продуктов могут отложить до 2021 года, об этом заявил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

По словам Белова, Россия пока не готова к системе маркировки «Честный знак». Он отметил, что техническая готовность проекта находится на очень низком уровне.

«Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что данная система может не заработать в этом году в эксперименте. Вызывает массу вопросов нанесение кодов и их считываемость. Неизвестно, будет ли она запущена в ближайшее время», — цитирует гендиректора «Союзмолоко» NEWS.ru.

Пилотный проект по внедрению маркировки стартовал летом минувшего года и должен был завершиться в конце февраля 2020-го. На сайте проекта отмечается, что в нем участвуют порядка 400 предприятий. Все они наносят на свою продукцию специальный код, который служит средством идентификации. Таким образом участники оборота направляют в систему информацию о переходе права собственности на продукцию.

«Союзмолоко» выступает против нововведений, считая их нецелесообразными, и в 2019 году отказалось от участия в «пилоте». Генеральный директор Артем Белов назвал «Честный знак» самой дорогостоящей регуляторной мерой в истории отрасли. По его мнению, маркировка повысит стоимость продукции на два-три процента, а многие предприятия вынуждены будут закрыться.