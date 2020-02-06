РФ давно предлагала США начать переговоры о контроле над вооружениями

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, как в Кремле отреагировали на заявление помощника американского лидера, который предложил Москве и Вашингтону начать переговоры о контроле над вооружениями, передает Федеральное агентство новостей.

«РФ давно предлагала США это сделать», — ответил Песков.

По его словам, российская сторона давно пытается инициировать начало таких контактов. Если это случится, тогда Кремль будет удовлетворен.