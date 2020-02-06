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12:50   6 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что Москва обеспокоена скоплением террористов в Идлибе

Песков заявил, что Москва обеспокоена скоплением террористов в Идлибе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва озабочена скоплением террористов в сирийском Идлибе и их агрессивной деятельностью. Его слова передает Федеральное агентство новостей в четверг, 6 февраля. 

По словам Пескова, Россия встревожена продолжающимися атаками боевиков в Идлибе, потому что их действия направлены против ВС САР и российских военных объектов на территории Сирии.

«Главная озабоченность Москвы заключается в том, что в Идлибе продолжается концентрация террористических группировок, собственно, в зоне ответственности турецкой республики, продолжается агрессивная деятельность этих террористических группировок, и эти агрессивные действия направлены против ВС САР, а также российских военных объектов на территории Сирии», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Последний контакт президента РФ Владимира Путина и его коллеги Тайипа Реджепа Эрдогана подтвердил, что каждая сторона обеспокоена ситуацией в Идлибе, добавил он. Песков также ответил на вопрос по поводу новой возможной встречи лидеров. 

«Нет точных договоренностей, но мы не исключаем встречи. И Путин, и Эрдоган быстро принимают решение о встречах», — заявил он. 

При этом  Песков  подтвердил, что руководство России и Турции находится в постоянном контакте по Сирии.

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Автор: Софья Белоцерковская
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