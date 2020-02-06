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12:47   6 Февраля 2020
Весь мир

Глава МИД Турции заявил, что Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе

Глава МИД Турции заявил, что Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться и обсудить ситуацию с Идлибом в случае такой необходимости.

«Путин и Эрдоган могут встретиться и обсудить ситуацию с Идлибом в случае такой необходимости», — заявил Чавушоглу.

Напомним, что за последние две недели, по данным российского МИД вооруженные формирования совершиле свыше тысячи нападений, в зоне деэскалации в Идлибе, в результате которых погибли российские и турецкие военнослужащие. Террористы регулярно провоцируют и вынуждают прибегать к оборонным действиям сирийскую армию, подконтрольную легитимному правительства президента страны Башара Асада.

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Автор: Лев Собакин
#россия #сирия #турция

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