Кремль традиционно не вмешивается в дела США
Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 6 февраля, прокомментировал информацию об оправдании американского лидера Дональда Трампа по делу об импичменте.
По его словам, подобное решение Сената США прогнозировались, даже не для специалистов, передает Федеральное агентство новостей.
«Для нас главное — во внутреннеполитических баталиях перестали использовать рф в качестве главной пугалки и главного демона», — подчеркнул представитель Кремля.