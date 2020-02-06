Кремль традиционно не вмешивается в дела США

Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 6 февраля, прокомментировал информацию об оправдании американского лидера Дональда Трампа по делу об импичменте.

По его словам, подобное решение Сената США прогнозировались, даже не для специалистов, передает Федеральное агентство новостей.