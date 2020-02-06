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 Журналист Ушаков назвал Facebook, Twitter и YouTube единым пропагандистским аппаратом

Журналист Ушаков назвал Facebook, Twitter и YouTube единым пропагандистским аппаратом
Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

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12:17   6 Февраля 2020
Россия

Кремль традиционно не вмешивается в дела США

Кремль традиционно не вмешивается в дела США

Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 6 февраля, прокомментировал информацию об оправдании американского лидера Дональда Трампа по делу об импичменте.

По его словам, подобное решение Сената США прогнозировались, даже не для специалистов, передает Федеральное агентство новостей.

«Для нас главное —  во внутреннеполитических баталиях перестали использовать рф в качестве главной пугалки и главного демона»,  — подчеркнул представитель Кремля. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #песков #трамп

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