Путин вручит премии молодым ученым 6 февраля

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зюганов предложил Мишустину обсудить экономические проблемы РФ

Зюганов предложил Мишустину обсудить экономические проблемы РФ

 Журналист Ушаков назвал Facebook, Twitter и YouTube единым пропагандистским аппаратом

Журналист Ушаков назвал Facebook, Twitter и YouTube единым пропагандистским аппаратом
Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

 Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения
Глава МИД Турции заявил, что Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе

Глава МИД Турции заявил, что Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе

 Декларация России об итогах Второй мировой в ПА ОБСЕ не даст Европе переписать историю

Декларация России об итогах Второй мировой в ПА ОБСЕ не даст Европе переписать историю
Зюганов предложил Мишустину обсудить экономические проблемы РФ

Зюганов предложил Мишустину обсудить экономические проблемы РФ

 Журналист Ушаков назвал Facebook, Twitter и YouTube единым пропагандистским аппаратом

Журналист Ушаков назвал Facebook, Twitter и YouTube единым пропагандистским аппаратом
Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

Депутат Верховной рады объяснила отказ поддержать выплаты пенсий Киевом жителям ЛНР и ДНР

 Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения
Глава МИД Турции заявил, что Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе

Глава МИД Турции заявил, что Путин и Эрдоган могут встретиться из-за ситуации в Идлибе

 Декларация России об итогах Второй мировой в ПА ОБСЕ не даст Европе переписать историю

Декларация России об итогах Второй мировой в ПА ОБСЕ не даст Европе переписать историю
12:18   6 Февраля 2020
Россия

Путин вручит премии молодым ученым 6 февраля

Путин вручит премии молодым ученым 6 февраля

Президент России Владимир Путин вручит премии молодым ученым в четверг, 6 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

По словам официального представителя Кремля, президент готовится к Дню российской науки и в преддверии вручит премии для молодых ученых. 

«В Александровском зале Кремлевского дворца состоится расширенное заседание Госсовета. Будут доклады по подготовке кадров экономики и социальной сферы», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Владимир Путин недавно занимался темой соцсферы в Новосибирской области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...