Путин вручит премии молодым ученым 6 февраля

Президент России Владимир Путин вручит премии молодым ученым в четверг, 6 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, президент готовится к Дню российской науки и в преддверии вручит премии для молодых ученых.

«В Александровском зале Кремлевского дворца состоится расширенное заседание Госсовета. Будут доклады по подготовке кадров экономики и социальной сферы», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Владимир Путин недавно занимался темой соцсферы в Новосибирской области.