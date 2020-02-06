Свыше тысячи нападений совершили боевики в сирийском Идлибе за две недели

Террористы в сирийском Идлибе за две недели совершили более тысячи нападений, в результате которых трагически погибли российские и турецкие военнослужащие. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщает МИД РФ.

По данным российского ведомства, в январе военные Турции и России попытались в очередной раз ввести «режим тишины» в Идлибской зоне деэскалации. Однако боевики не только не снизили свою активность, но и наоборот нарастили атаки.

«Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», — сообщает российское ведомство.

Отмечается, что террористы не прекращают попытки атаковать с применением ударных беспилотников российскую авиабазу «Хмеймим».