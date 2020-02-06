Клишас анонсировал возможное появление «федеральных территорий» в Конституции РФ
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений об изменениях в Конституции РФ Андрей Клишас анонсировал возможное появление в документе «федеральных территорий».
По словам сенатора, в главном документе страны может появиться понятие «федеральных территорий», в которых будет отражено прямое федеральное подчинение.
Клишас заявил, что на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции, которое состоялось в четверг, высказано предложение о закреплении в поправках понятия «федеральная территория». По словам сенатора, это предложение будет тщательно изучено и проработано дополнительно.
«Территории с особым статусом имеют особенности управления. Это закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования», — заявил Андрей Клишас.