Журналист Ушаков назвал Facebook, Twitter и YouTube единым пропагандистским аппаратом

Западные Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube — это фактически агенты влияния США, в открытую действующие в нашей стране. Такое мнение высказал политолог, журналист-расследователь, главный редактор издания «Журналистская правда» Сергей Ушаков в беседе с ФАН.

Журналист считает деструктивное влияние западных интернет-ресурсов общемировой серьезной проблемой.

«В 1990-е годы никто даже в кошмарном сне не мог предположить, что люди сами, добровольно, будут отдавать кому-то собственные персональные данные, однако сейчас, посредством соцсетей, происходит именно это», – отметил Ушаков.

По словам политолога, западные ресурсы не только нарушают российское законодательство, но и ущемляют права российских пользователей. Журналист подедился с журналистами ФАН, что недавно Twitter заблокировал его сообщество.

«Считаю, что все это звенья одной цепи, единый пропагандистский аппарат, который действует против нашей страны. С одной стороны – этот аппарат накачивает деньгами (беглый олигарх Михаил) Ходорковский через нашу так называемую оппозицию. С другой – Запад, в первую очередь США продвигают свои разрушительные идеи через соцсети и другие интернет-ресурсы».

Ушаков убежден, что российские интернет-пользователи вполне могут обойтись без вредоносных американских соцсетей, ведь в России есть свои достойные аналоги интернет-сервисы. По словам журналиста, даже европейские объединения испытывают давление со стороны США, поэтому все чаще используют аналоги американским сервисам, например, российскую соцсеть «ВКонтакте».

«У нас есть свои поисковики и свои соцсети, которые во многом удобнее и безопаснее американских. Многие европейские объединения, которые испытывают у себя на родине давление, например, евроскептики, сидят у нас во «ВКонтакте», либо в Telegram», — отметил Ушаков.

Несколько дней назад Роскомнадзор завел административное дело на Facebook и Twitter за нарушение компаниями российского законодательства. Соответствующее требование в ведомств направил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), глава комитета по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич.

В декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал, чтобы Twitter и Facebook хранили данные россиян на территории РФ, однако сервисы пренебрегли требованиями российского законодательства.