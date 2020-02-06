Законы без глупости: как расширение полномочий Конституционного суда повлияет на жизнь людей

Россия обсуждает поправки в Конституцию – в том числе те из них, что связаны с работой «высшего из высших» судов страны – Конституционного суда (КС). Именно ему предписано наблюдать за исполнением главного закона на всей территории страны. Но наблюдать за соответствием федеральных и региональных законов Конституции – не значит предотвращать несоответствие. И вот именно об этом – поправки.

По сути, КС РФ как никто иной ориентируется в массивном законодательстве РФ, практически наизусть зная весь перечень федеральных и региональных нормативно-правовых документов. В этой связи предложенное президентом расширение полномочий Конституционного суда только повысит качество принимаемых в России законов.

«Для повышения качества отечественного законодательства, для надежной защиты интересов граждан предлагаю усилить роль Конституционного суда, а именно: наделить его возможностью по запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой государства», – сказал Владимир Путин в своем послании 15 января.

Таким образом, в случае принятия поправок, КС будет иметь возможность «фильтровать» принимаемые парламентом законопроекты в целях защиты граждан от бесполезных, а порой даже абсурдных инициатив некоторых депутатов.

«Если возникают сомнения по конституционности того или иного законопроекта, до того, как он станет законом, президент обращается в Конституционный суд с вопросом: все нормально? Суд отвечает: да, все нормально, и президент спокойно ставит подпись, – объяснил ТАСС полномочный представитель Правительства России в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. – Это логически очень правильное решение».

Наверняка многие помнят, как в 1990-е Госдума, находясь в конфронтации с президентом Борисом Ельциным, принимала заведомо неисполнимые законы – например, вводила льготы, которые на тот момент государство было просто не в состоянии выплачивать.

В качестве примера можно также вспомнить идею депутата Владимира Петрова, которая заключалась в введении налога на пикники. Так называемый «лесной сбор» Петров предлагал установить в размере 500 рублей для тех, кто любит отдыхать на природе и устраивать посиделки у костра.

Другая «безумная» инициатива, вызвавшая широкий общественный резонанс, принадлежала Российскому союзу правообладателей. Его члены предложили ввести налог на интернет для каждого пользователя в размере 25 рублей в месяц, или 300 рублей в год. Согласно законопроекту, это якобы позволило бы защитить авторские права деятелей искусства. Однако учитывая, что на тот момент в России уже действовал закон об интернет-пиратстве, такая идея показалась гражданам как минимум излишней.

Именно во избежание таких казусов президент предложил усилить роль Конституционного суда, наделив его полномочиями проверять законы не только федерального, но и регионального значения. В случае с новыми законами субъектов РФ КС будет вправе озвучить свое мнение еще до их подписания главой региона.

«Конституционный суд Российской Федерации по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом, проверяет конституционность законов субъектов Российской Федерации до их подписания высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)», – следует из текста законопроекта Путина о поправках к Конституции.

Но какие законопроекты достойны того, чтобы ими вплотную занимался Конституционный суд? «Речь идет, наверное, о наиболее общественно значимых и важных, – отметил ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев. – С моей точки зрения, расширение полномочий КС выглядит вполне разумным». По его словам, в законопроектах субъектов РФ «тоже могут быть определенные угрозы, ведь у нас не во всех субъектах есть уставные и конституционные суды».

Помимо расширения полномочий КС, Путин предложил закрепить в Конституции право президента вносить в Совет Федерации представление об отрешении от должности судей КС в связи с совершением неподобающих поступков. Кроме того, число судей КС предлагается сократить с 19 до 11.

Напомним, что судьбу предложенных поправок решат граждане России – в ходе голосования, принять участие в котором сможет каждый. Среди других поправок – обязательная индексация пенсий, минимальная зарплата не ниже прожиточного минимума, жёсткие требования с кандидатам в губернаторы и министры, возможность Госдумы участвовать в формировании Правительства и т.д.