Депутат Петров предложил наказывать россиян за несообщение о нарушениях ПДД

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил штрафовать россиян за несообщение о нарушении ПДД другим человеком. Соответствующую инициативу он направил руководителю ГИБДД Михаилу Черникову в четверг, 6 февраля, сообщает NEWS.ru.

По словам депутата, случаи грубого нарушения ПДД происходят ежедневно. Культура вождения в России еще далека от мировых стандартов. Многие люди жалуются на отсутствие взаимовыручки на дорогах — так, например, пострадавших часто оставляют без внимания, а об опасных нарушениях ПДД участники движения предпочитают молчать.

«В данной связи прошу Вас оценить идею о введении в КоАП статей, предусматривающих наказание за несообщение полиции участниками дорожного движения фактов нарушения ПДД, влекущего за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий, — говорится в обращении.

Депутат подчеркнул, что подобная мера нужна для декларирования принципа гражданской сознательности по примеру европейских стран, а не для того, чтобы оштрафовать как можно больше людей.