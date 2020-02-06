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11:55   6 Февраля 2020
Россия

Депутат Петров предложил наказывать россиян за несообщение о нарушениях ПДД

Депутат Петров предложил наказывать россиян за несообщение о нарушениях ПДД

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил штрафовать россиян за несообщение о нарушении ПДД другим человеком. Соответствующую инициативу он направил руководителю ГИБДД Михаилу Черникову в четверг, 6 февраля, сообщает NEWS.ru

По словам депутата, случаи грубого нарушения ПДД происходят ежедневно. Культура вождения в России еще далека от мировых стандартов. Многие люди жалуются на отсутствие взаимовыручки на дорогах — так, например, пострадавших часто оставляют без внимания, а об опасных нарушениях ПДД участники движения предпочитают молчать. 

«В данной связи прошу Вас оценить идею о введении в КоАП статей, предусматривающих наказание за несообщение полиции участниками дорожного движения фактов нарушения ПДД, влекущего за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий, — говорится в обращении.

Депутат подчеркнул, что подобная мера нужна для декларирования принципа гражданской сознательности по примеру европейских стран, а не для того, чтобы оштрафовать как можно больше людей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #движение #общество #пдд

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