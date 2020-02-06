Тюменская ФАС проверит жалобы о резком подорожании медицинских масок

Тюменское областное управление Федеральной антимонопольной службы проверит жалобы о резком подорожании медицинских масок. Об этом заявил глава регионального ведомства Игорь Веретенников.

По его словам, жители Тюмени активно жалуются на то, что в городе в несколько раз выросла стоимость медицинских масок на фоне коронавируса.

«Больше всего жалоб связаны с сетью «Фармленд», где комплекты по пять масок продаются за 75 рублей. Горожанам это кажется слишком дорого», — заявил Веретенников.

По его словам, в некоторых аптеках маски стали продавать по 25 рублей за штуку. Ведомство пообещало проверить закупочные цены и сравнить с розницей. Если выяснится, что цены были завышены, то данные направят в федеральную ФАС, где решится вопрос о штрафе аптек. При этом региональные власти сообщают, что регулярно проводят мониторинг цен на медицинские маски.

Один из двух российских случаев коронавируса зафиксирован в Тюмени, в больнице находится студентка из Китая. Также в санаторий под Тюменью поместили звакуированных из китайского Уханя россиян, но признаков коронавируса ни у кого из них не обнаружили. В Тюмени сейчас наблюдается ажиотаж на медицинские маски, при этом в департамента здравоохранения уверяют, что на складах масок достаточно.