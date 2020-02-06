Декларация России об итогах Второй мировой в ПА ОБСЕ не даст Европе переписать историю

Российская декларация, осуждающая попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, будет рассмотрена Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Как заявил в четверг председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, переписывание истории неприемлемо.

«Разумеется, переписывать историю неприемлемо. Это не может быть привилегией какой-то одной страны или нации. В целом должно быть правилом, что никто не должен трогать историю», — подчеркнул Церетели.

Предложенная Россией резолюция предлагает внести в учебники истории всех стран-участниц Совета Европы правдивую информацию о Второй мировой войне, учитывая позиции, утвержденные в 1947 году Нюрнбергским трибуналом.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя ситуацию в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня», заявил, что такая мера России помешает Европе переписывать историю ХХ века.

«Больше всех старается на почве переписывания истории Польша, которая почему-то считает, что Россия помешала ей стать влиятельным и могущественным государством. Впрочем, антироссийские настроения в этой стране давно никого не удивляют», — отметил сенатор.

По его словам, Варшава, в своих попытках подвести под искажение истории идеологическую и псевдонаучную базу, развернула целую информационную компанию. Также Цеков добавил, что это тот случай, когда страна пытается переложить собственные ошибки на других.

«Вторят полякам страны Прибалтики – в канун 75-летия окончания Второй Мировой войны они чуть не каждый день заявляют о неких долгах Москвы перед ними. Но их однообразные доводы настолько приелись, что их уже никто не замечает», — продолжил сенатор.

По его словам, у большинства европейских стран, воевавших вместе с гитлеровской Германией против Советского союза, теперь комплексы по этому поводу, и они, желая скрыть свою вину, с радостью цепляются за попытки переписать исторические факты.

Российская декларация осуждает искажение школьной программы по истории «в угоду политической конъюнктуре» и уничтожение воинских захоронений, где покоились останки красноармейцев, павших при освобождении Европы от нацизма.

Декларацию, как заявил в конце января вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, уже подписали 76 делегатов ПАСЕ из 17 стран, и она уже может быть представлена в ПА ОБСЕ.

15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, заявил, что наша страна создаст полный архив материалов о Второй мировой войне, который будет доступен иностранцам.

«Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. Это наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями», - подчеркнул президент.

По словам сенатора Цекова, Россия активно и успешно противостоит попыткам искажения истории ХХ века в информационном пространстве. На каждую попытку солгать Москва отвечает фактами и историческими документами, которые невозможно опровергнуть.

«Недавно Москва выставила на всеобщее обозрение доказательства, что Польша сотрудничала с Гитлером, рассекретив архивы. Варшаве крыть было нечем, — напомнил он. — Так что идея создания полного архива о событиях Второй Мировой войны раскроет истинное лицо многих политиков, которые сейчас делают антироссийские заявления и стремятся исказить исторические факты».

При этом сенатор добавил, что рассекречиванием архивов и декларациями в ПА ОБСЕ Россия отражает информационные атаки Запада на его же поле. А победить в этом глобальном противостоянии можно только так – на каждый фейк, который намеренно популяризируют, чтобы сформировать у людей иное представление об истории, нужно последовательно отвечать правдой.