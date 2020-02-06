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11:45   6 Февраля 2020
Весь мир

Китайский новостной портал рассказал о ситуации в изолированном от всей страны Ухане

Китайский новостной портал рассказал о ситуации в изолированном от всей страны Ухане

Китайский город Ухань с населением около 11 миллионов человек закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Уже 14 дней город находится в изоляции от остального мира. Новостной ресурс «Фэнхуаван» рассказал об образе жизни жителей Уханя.

По информации издания, город предпринимает все возможные меры для предотвращения распространения коронавируса. На улицах дежурят санитары, проверяют температуру у граждан. Аптеки и магазины работают до 17:00, в каждом из них можно купить маски. Дефицита продуктов нет. Наземный и общественный транспорт не работают. Все государственные учреждения, частные больницы, рестораны, торговые центры и другие места отдыха закрыты. Почти никто в огромном мегаполисе не работает, поэтому арендодатели не берут плату с квартиросъемщиков.

Ссылаясь на власти Уханя, ресурс сообщает о снижении темпов роста случаев заражения новым типом пневмонии. Кроме того, врачам удается вылечить от коронавируса все больше людей . Специалисты однозначно утверждают, что меры, принятые властями, вкупе с применением всех возможных лекарств обязательно дадут результаты.

Несмотря на карантин, 8328 медицинских работника со всего Китая прибыли на помощь в Ухань.Тысячи китайцев и участников волонтерских организаций участвуют в сборе необходимых медикаментов.

На 6 февраля зарегистрировано 28268 зараженных коронавирусом, 565 человек скончались, 1208 выздоровели.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #кнр #коронавирус

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