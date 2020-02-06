Власти КНР заявили, что 19 иностранцев заразились коронавирусом

Власти Китая сообщили о 19-ти случаях заражения иностранцев на территории КНР. Об этом в четверг сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, врачи уже выписали двоих иностранцев. Гражданство зараженных официальный представитель ведомства не уточнила.

«Остальные 17 продолжают проходить курс лечения», — добавила она.

Вспышка неизвестной пневмонии настигла Китай в декабре 2019 года. Специалисты выявили возбудителя болезни — им оказался коронавирус 2019-nCov. Инфекция успела распространиться еще в 23 страны. По последним данным, в Китае вирусом заразились 28 018 человек, 563 скончались, выздоровели 1198 человек.

Ранее МИД Китая попросил мировое сообщество не распространять слухи, которые «хуже самого вируса», а также перестать сеять панику. Власти КНР заверили, что ответственно подходят к ситуации и открыты для диалога.