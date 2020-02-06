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12:08   6 Февраля 2020
Весь мир

Всех жителей многомиллионного Уханя будут регулярно проверять на симптомы коронавируса

Всех жителей многомиллионного Уханя будут регулярно проверять на симптомы коронавируса

Медики будут проверять на признаки коронавируса каждого жителя в городе Ухань. Проверки уже начались утром 6 февраля, врачи проходят по жилым домам. Об этом сообщило издание Global Times.

Проверки начались утром 6 февраля и будут проводиться систематически. Издание также напомнило, что многомиллионных Ухань уже больше двух недель находится в изоляции от остального мира в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. 

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года, тогда же китайские власти сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Через месяц была объявлена чрезвычайная ситуация, обозначившая новый вирус как опасный для человечества. Сейчас известно о 28 тысячах заболевших и 563 скончавшихся, большее число из которых проживают или находятся в Китае, но вирус также проник во многие другие страны, в том числе и в Россию.

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Автор: Галина Кандинская
#китай #коронавирус

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