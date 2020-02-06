Всех жителей многомиллионного Уханя будут регулярно проверять на симптомы коронавируса

Медики будут проверять на признаки коронавируса каждого жителя в городе Ухань. Проверки уже начались утром 6 февраля, врачи проходят по жилым домам. Об этом сообщило издание Global Times.

Проверки начались утром 6 февраля и будут проводиться систематически. Издание также напомнило, что многомиллионных Ухань уже больше двух недель находится в изоляции от остального мира в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года, тогда же китайские власти сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Через месяц была объявлена чрезвычайная ситуация, обозначившая новый вирус как опасный для человечества. Сейчас известно о 28 тысячах заболевших и 563 скончавшихся, большее число из которых проживают или находятся в Китае, но вирус также проник во многие другие страны, в том числе и в Россию.