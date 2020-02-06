Законопроект о бесплатном питании для школьников утвердили во втором чтении в ГД

Комитет Госдумы по образованию и науке утвердил во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников с учетом поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, сокам и фруктам. Законопроект, к которому предложены президентские поправки, был внесен на рассмотрение Госдумы 20 сентября спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. В октябре законопроект приняли в первом чтении.

Организация бесплатного горячего питания для младшеклассников должна осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

В апреле 2019 года замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что около 75 процентов учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40 процентов – разовое.