МИД Китая просит не распространять слухи о коронавирусе и перестать паниковать

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин попросила мировое сообщество не распространять слухи о коронавирусе и перестать паниковать. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Китай придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с распространением коронавируса, оперативно делится информацией, поэтому не следует верить слухам, которые хуже самого вируса», — заявила Хуа Чуньин.

По ее словам, после вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом, люди стали распространять фейки и ложь. Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что правительство предпринимает усилия для привлечения ответственности тех, кто фабрикует слухи. Также она рассказала, что представители здравоохранения ежедневно проводят брифинги, предоставляя свежую и актуальную информацию о числе пострадавших от коронавируса.